Venda do Novo Banco a grupo espanhol elevaria ainda mais o peso do país vizinho

Uma alienação do banco controlado pela Lone Star aos donos do BPI ou do Santander resultaria numa instituição que rivalizaria com o banco público. E aumentaria, ainda mais, o peso da banca espanhola em Portugal. Um casamento com o BCP ultrapassaria mesmo a Caixa em depósitos.

