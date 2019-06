Vieira Monteiro: Santander Totta "não tem exposição" a Joe Berardo

"Não posso falar sobre clientes do Santander. Estou muito limitado nessa matéria. A única coisa que lhe posso responder é que efetivamente não existem responsabilidades desse senhor" no banco. O cliente em causa é Joe Berardo.



As declarações são feitas depois de a CGD, Novo Banco e BCP terem avançado com um processo em tribunal contra o empresário para cobrarem uma dívida total de mil milhões de euros, através da execução dos títulos que os bancos têm da Associação Coleção Berardo. Quando o empréstimo foi renegociado, as instituições financeiras acabaram por ficar com 75% destes títulos.



Contudo, esta percentagem poderá já não ser a mesma. Isto depois de Joe Berardo ter dito na sua audição no Parlamento que realizou uma assembleia geral sem a presença dos bancos, na qual foi aprovado um aumento de capital que diluiu a posição da CGD, Novo Banco e BCP na associação.