Vítor Bento eleito presidente da Associação Portuguesa de Bancos

Na nota, a APB referiu que decorreu hoje a sua assembleia-geral "na qual foi aprovado o Relatório e Contas relativo ao exercício de 2020 e eleitos os novos órgãos sociais para o mandato do triénio 2021-2023"."Nessa eleição, Vítor Bento foi designado, por unanimidade, presidente da direção" adiantou a APB, destacando que "sucede a Fernando Faria de Oliveira que desempenhou as funções de Presidente da APB entre 2012 e 2020".A associação informou que Vítor Bento "é licenciado em Economia pelo ISEG, Mestre em Filosofia pela Faculdade de Ciências Humanas, da Universidade Católica Portuguesa, doutorado em Estudos Estratégicos pelo ISCSP e certificado em Corporate Governance pelo INSEAD". Quanto à sua atividade profissional, "a posição mais recente foi de Presidente do Conselho de Administração da SIBS e é atualmente membro do Conselho Superior da Universidade Católica e Professor Catedrático convidado do ISCSP, da Universidade de Lisboa".O gestor foi ainda presidente do Novo Banco, depois da resolução do BES.Citado na mesma nota, Vítor Bento disse estar "ciente dos múltiplos desafios com que o setor está confrontado" e garantiu que irá colocar "empenho na superação desses desafios e no reconhecimento social do enorme contributo da banca para o progresso económico e o bem-estar da sociedade"."Não será fácil suceder ao Engenheiro Faria de Oliveira, que liderou exemplarmente a Associação nos últimos nove anos, mas sei que posso contar, quer com toda a direção, quer com a qualidade dos colaboradores que integram a associação", acrescentou."Agradeço aos associados da APB a confiança depositada. Foi uma honra e um privilégio ser membro da direção da APB durante uma década difícil", disse, por sua vez, Faria de Oliveira, destacando que "Vítor Bento é a pessoa certa para liderar a associação, num contexto que obriga a olhar o futuro com enorme visão estratégica".