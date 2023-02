Adidas arrisca prejuízo de até 700 milhões com sapatilhas de Kanye West

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Adidas arrisca perder até 700 milhões de euros este ano se não conseguir vender o resto do "stock" de sapatilhas da linha Yeezy, resultante da parceira entre a marca e o "rapper" Kanye West, alertou esta quinta-feira a empresa no âmbito dos resultados preliminares de 2022.





No final de outubro, a marca colocou um ponto final à parceria com o artista - agora conhecido como Ye - devido aos comportamentos considerados ofensivos do "rapper".





A Adidas antecipa que esta decisão pode reduzir a receita deste ano em 1,2 mil milhões de euros e diminuir o lucro operacional em 500 milhões de euros.





Já num cenário extremo – em que a marca seja obrigada a desfazer-se de todo o "stock" -, a Adidas estima prejuízos operacionais de 700 milhões de euros.





Os resultados preliminares indicam que as vendas do ano passado terão aumentado 1%, enquanto o lucro operacional terá caído de dois mil milhões de euros em 2021 para 669 milhões no ano passado.





O novo CEO da empresa alemã, que assumiu o cargo em janeiro, Björn Gulden, reconheceu que a empresa "não está a funcionar como devia", mas assegurou que "2023 será um ano de transição".