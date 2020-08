A febre do negócio do ouro usado voltou. Judá abre hoje mais duas lojas em Lisboa

Judá Chester é um empresário português que cavalgou a crise de 2008 e a consequente subida fulgurante do preço do ouro, criando uma rede de 230 lojas com a marca Valores. Chegou à pandemia só com 30, mas quer abrir 200 até ao final do próximo ano.

