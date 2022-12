Aldi abre lojas no coração de Lisboa e em Beja. Vai criar 40 novos postos de trabalho

A Aldi vai abrir duas novas lojas em Portugal, uma em Lisboa e outra em Beja. As aberturas destes supermercados vão criar cerca de 20 novos postos de trabalho em cada uma das localidades, refere a empresa em comunicado. Este é mais um passo da marca no sentido de "consolidar a sua presença e chegar a novas zonas do país".

"Para estas novas aberturas, a Aldi volta a criar emprego, com a criação de cerca de 40 novos postos de trabalho, privilegiando, como habitualmente, a contratação local. Desde o início do ano, o retalhista alimentar já criou aproximadamente 260 novos postos de trabalho em loja, preparando-se para elevar este número aos 300", salienta a multinacional alemã.





A abertura das duas novas lojas acontece já esta quarta-feira, 7 de dezembro. Em Lisboa, a nova loja - a terceira com o formato city - será no Tivoli Fórum, na Avenida da Liberdade, juntando-se assim às já existentes em Campo de Ourique e Picoas. "A nova loja situada no Tivoli Fórum também estará disponível através da plataforma Glovo", acrescenta a Aldi.Já Beja receberá a terceira loja do distrito, depois de Odemira e Ourique.

"Além de apresentarem um layout moderno, com foco na sustentabilidade e em medidas de poupança energética, as novas lojas vão também apoiar instituições locais, através da doação de excedentes alimentares a famílias carenciadas", revela a retalhista alemã, acrescentando que, no caso da loja em Lisboa, a parceria será com a Re-Food de Santo António, e, em Beja, com a Santa Casa da Misericórdia local.