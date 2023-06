Aldi abre quarta loja em Lisboa e quer chegar ao Porto

Leia Também Pingo Doce, Lidl e Aldi interessadas na compra de supermercados Minipreço

A Aldi abriu, esta terça-feira, uma loja no Areeiro, reforçando a presença no centro de Lisboa, onde a insígnia passa a contar com quatro lojas, mas quer chegar às seis ainda este ano, e depois estrear-se no Porto.O novo supermercado, que cria duas dezenas de postos de trabalho, resulta de um investimento na ordem dos dois milhões de euros. Com uma área de vendas total de 800 metros quadrados figura como a loja de proximidade com maior dimensão da retalhista alemã que ultrapassa a marca das 130 em Portugal, onde chegou em 2006.Em comunicado, enviado às redações, a Aldi indica que as duas lojas a abrir em Lisboa ainda este ano - que se irão somar às situadas no Tivoli Fórum, Picoas e Campo de Ourique - vão nascer em Benfica e Príncipe Real, "localizações igualmente privilegiadas"."Após o marco das 130 lojas, o nosso objetivo é alcançar brevemente as 150 em território nacional", diz o "managing director expansion and construction" da Aldi Portugal, João Braz Teixeira, citado na mesma nota de imprensa, adiantando que, além da aposta em Lisboa, a insígnia quer estrear-se no Porto, mas sem especificar quando.A Aldi Portugal, que emprega aproximadamente 2.500 colabadores, faz parte do grupo Aldi Nord, presente em nove países europeus.