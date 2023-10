Aldi investe 4 milhões em loja na Mealhada

Leia Também Aldi investe quatro milhões em loja no Fundão

A Aldi abriu, esta sexta-feira, uma loja na Mealhada, voltando a apostar na zona centro do país, com um investimento na ordem de quatro milhões de euros e a criação de 20 postos de trabalho.Com uma localização estratégica junto à Estrada Nacional 1, esta é a quarta loja da insígnia no distrito de Aveiro e a terceira, a nível nacional, que conta com dois pisos.Em comunicado, enviado às redações, a retalhista alemã precisa que o andar superior, com uma área de 1.040 metros quadrados, se encontra dedicado à área de vendas, enquanto o inferior alberga um parque de estacionamento coberto e gratuito com mais de 80 lugares, entre os quais, quatro postos de carregamento para veículos elétricos, lugares para mobilidade reduzida, suportes para bicicletas e "dogs parking", dispondo ainda de estacionamento exterior."Uma vez que a loja mais próxima se situa em Santa Clara, a 20 km da Mealhada, fazia-nos todo o sentido chegar ao concelho e poder disponibilizar aos mealhadenses uma oferta diferenciadora, de qualidade e a preços acessíveis. Queremos estar ao lado das famílias portuguesas do centro litoral e oferecer-lhes mais poder de escolha no momento de fazer compras inteligentes", diz o managing director expansion and construction da Aldi Portugal, João Braz Teixeira, citado na mesma nota.Além disso, "esta é uma região importante quer em termos de turismo, como em termos de deslocação, para aqueles que habitam nos concelhos limítrofes, pelo que acreditamos no potencial da Mealhada e estamos com boas expectativas para esta loja", reforça.Ao nível da sustentabilidade, o novo espaço é composto por um sistema de iluminação e de consumo de eletricidade eficiente, através da utilização de iluminação LED (no interior e exterior de loja, incluindo parque de estacionamento), sistemas de refrigeração modernos e uma pré-instalação para painéis fotovoltaicos, para posteriormente concretizar a instalação na cobertura da loja e privilegiar o consumo de energia renovável, enfatiza a retalhista alemã.Em paralelo, de modo a apoiar a comunidade local, a Aldi indica ainda ter estabelecido uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia da Mealhada para apoiar os utentes da instituição e famílias em situação de carência, através da doação diária dos seus excedentes alimentares.A Aldi Portugal, que iniciou atividade em 2006, passa assim a contar com 136 lojas no país, empregando aproximadamente 2.600 trabalhadores.