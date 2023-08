Aldi investe quatro milhões em loja no Fundão

Leia Também Aldi abre quarta loja em Lisboa e quer chegar ao Porto

Leia Também Aldi abre lojas no coração de Lisboa e em Beja. Vai criar 40 novos postos de trabalho

A Aldi abre, na próxima quarta-feira, dia 9, uma loja no Fundão, fruto de um investimento na ordem dos quatro milhões de euros.Com uma área total de 1.040 metros quadrados, o novo espaço da retalhista alemã nasce numa zona estratégica, na principal artéria de entrada e saída da cidade, que liga o concelho do Fundão ao da Covilhã, "de forma a dar resposta às necessidades da população local, que vive ou trabalha na cidade e nos concelhos limítrofes".Em comunicado, a Aldi indica que a loja cria aproximadamente duas dezenas de postos de trabalho, a maioria ocupados por colaboradores que residem atualmente no Fundão, dado que vez que foi dada prioridade ao recrutamento de residentes no concelho.Esta loja será a 23.ª loja da Aldi na zona centro e 134.ª da insígnia a nível nacional.