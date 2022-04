Aldi investe 60 milhões de euros no seu maior centro de distribuição em Portugal

A Aldi abriu oficialmente, esta quarta-feira, as portas daquele é o seu maior centro de distribuição em Portugal e um dos maiores do grupo Aldi Nord. Situado na Moita, o novo entreposto logístico da cadeia de supermercados alemã resulta de um investimento de 60 milhões de euros.



Em comunicado, enviado às redações, a retalhista alimentar indica que o centro, com uma área de 57 mil metros quadrados, "vai permitir abastecer de forma mais rápida e eficiente as mais de 100 lojas" espalhadas pelo país.





"A nova estrutura foi desenhada para suportar o abastecimento a mais de 150 lojas em território nacional, e surge da natural necessidade em apoiar o ambicioso plano de expansão da Aldi em Portugal, que prevê atingir as 200 lojas em 2025", realça a empresa, apontando que possibilita, ao mesmo tempo, "a centralização de toda a operação logística", antes repartida em duas plataformas (Montijo e Quinta do Anj) num só local.O centro de distribuição conta com 89 cais de carga e descarga, 60 lugares de estacionamento para camiões e uma capacidade de armazenamento de 14.000 metros quadrados de câmaras refrigeradas. Além do investimento aplicado na estrututura física, a Aldi destaca também a "forte" aposta em tecnologia, de que é exemplo o facto de a nova operação logística ser suportada pelo mais recente WMS (Warehouse Management System), utilizado em todo o o grupo Aldi Nord."Sempre vimos Portugal como uma oportunidade para crescer na Europa e estamos muito entusiasmados por poder celebrar mais uma grande conquista a nível nacional. Este centro de distribuição simboliza o nosso crescimento e o que pretendemos atingir em Portugal nos próximos anos", afirmou o CEO da Aldi Portugal, Wolfgang Graff, citado na mesma nota de imprensa.Do ponto de vista da sustentabilidade, o centro de distribuição conta designadamente "com painéis fotovoltaicos com capacidade de produzir energia até 1MW e uma gestão inteligente da iluminação, garantida através de sensores de movimento, enquanto as várias câmaras de frio contam com sistemas de arrefecimento, que minimizam os efeitos nocivos para a camada de ozono", realça a Aldi.