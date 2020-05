Aldo Portugal diz que está mesmo a leste do Canadá e vai reabrir as 26 lojas a 1 de junho

A empresa que detém um contrato de utilização da marca de calçado no nosso país diz que está “em condições de tranquilizar os seus parceiros”, garantindo que a grave situação financeira do grupo canadiano “não afetará a operação portuguesa”.

Esta quinta-feira, 7 de maio, a gigante cadeia de calçado e acessórios de moda Aldo anunciou que tinha avançado com um pedido de proteção de credores devido ao impacto que teve o fecho de lojas por causa do confinamento a que a pandemia da covid-19 obrigou.

A grave situação financeira do grupo sediado no Canadá fez soar o alarme junto dos "stakeholders" da ZT Two (Aldo Portugal), a empresa que detém os direitos de utilização da marca no nosso país, onde a insígnia conta com 26 lojas, todas situadas em centros comerciais.

Mas a Aldo Portugal garantiu ao Negócios que o processo em que o grupo canadiano está envolvido não irá contaminar a operação portuguesa.

"A Aldo Portugal é uma sociedade autónoma, que comercializa os produtos da marca Aldo em exclusividade, através de um contrato de utilização da marca. Assim sendo, está a administração da Aldo Portugal em condições de tranquilizar os seus parceiros - clientes, funcionários, acionistas, bancos, etc. - que esta realidade não afetará a operação portuguesa", afiançou José António Nogueira, advogado da empresa, em declarações ao Negócios.

"A AGI - Aldo Internacional, com sede na Suiça - já garantiu que os níveis de financiamento e de fornecimento de produtos não serão afetados", adiantou o mesmo responsável da Aldo Portugal.

De acordo com Nogueira, a AGI enviou um "statement" aos seus "stakeholders" em que afirma que "a ALDO já garantiu um sólido financiamento para este processo e está comunicando muito de perto com seus parceiros de fornecimento / fábricas, garantindo que o ‘pipeline’ de produção de produtos esteja estável e fluindo conforme o esperado."

Ainda segundo a mesma declaração da Aldo reportada pelo advogado da marca em Portugal, "o grupo Aldo está comprometido em garantir que os negócios de seus parceiros não sintam o efeito desta transição".

No caso de falência da Aldo, como fica a situação da Aldo Portugal? José António Nogueira descarta este cenário: "A situação da insolvência da Aldo é algo que não se coloca. A empresa fruto desta brutal crise teve necessidade de reestruturar-se e está a fazê-lo, tendo contudo já garantido as linhas de financiamento que asseguram o seu funcionamento e cadeia de fornecimento de produto", asseverou.





Aldo Portugal fechou 2019 com vendas superiores a 13 milhões de euros