São previsões reveladas pelo "Business Conditions Survey" realizado junto do painel internacional de especialistas do World Footwear, o projeto da APICCAPS (associação dos industriais portugueses de calçado) de avaliação das macrotendências do setor lançado há 11 anos, a que o Negócios teve acesso.



De acordo com o mesmo boletim, o cenário mais negativo ocorrerá na Europa - destino de 85% das exportações portuguesas de calçado -, com uma perda estimada de 27%, ou seja, menos 908 milhões de pares comercializados.



América do Norte, com um recuo de 21% (menos 696 milhões de pares) e Ásia, com uma queda de 20% (recuo de 2 400 milhões de pares), também serão particularmente afetados.



"Desde a edição anterior deste boletim, publicada em janeiro, a epidemia enfraqueceu fortemente a economia mundial. Em consequência, três em cada quatro dos membros do painel espera que, nos próximos seis meses, as quantidades de calçado comercializado recuarão", realça a APICCAPS, adiantando que "metade dos mais de 120 inquiridos, oriundos de 43 países, prevê uma quebra nos preços".



A indústria portuguesa de calçado, que se apresenta ao mundo como "a indústria mais sexy da Europa", exporta mais de 95% da sua produção para 163 países, nos cinco continentes.



Após uma década de forte crescimento, as exportações portuguesas de calçado caíram 3% em 2018 e 5,7% em 2019, em relação ao ano anterior, para 1,8 mil milhões de euros.

Com falta de matérias-primas e de encomendas, a indústria portuguesa de calçado tem uma grande parte do seu tecido fabril parado, à semelhança de outros setores, sem saber quando é que a covid-19 dará tréguas. Altamente exportadora, será uma das mais fortemente penalizadas pela pandemia.Entretanto, o consumo mundial de calçado deverá este ano recuar 22,5%, o que significa que cerca de 5,1 mil milhões de pares de sapatos deixarão de ser comercializados em 2020 devido ao impacto da pandemia.