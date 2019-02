Atún ou atum? Mercadona vai falar "portunhol" nos supermercados

Direitos Reservados

A poucos meses de começar a abrir os primeiros dez supermercados em Portugal, a partir de julho, a Mercadona já adaptou os rótulos de cerca de 400 produtos de marcas próprias aos dois idiomas. Fonte oficial da empresa de origem espanhola sublinhou ao Negócios que o objetivo é que "os produtos possam circular livremente entre ambos os países".

Chá de gengibre, piza de atum, iogurte grego ou branqueador de juntas. Estes são alguns dos artigos que já têm a embalagem alterada depois da intervenção da equipa de marketing e design (ver imagens). Embora também venda outras insígnias, a retalhista aposta sobretudo nas quatro principais marcas próprias: Hacendado (alimentação), Deliplus (higiene pessoal), Bosque Verde (produtos de limpeza) e Compy (artigos para animais de estimação).

"Desde 2016 que estamos a adaptar-nos a Portugal. Além de estudar os hábitos de consumo e os gostos dos portugueses [no Centro de Coinovação, em Matosinhos], a tradução é mais um passo nesta adaptação a um novo mercado. (…) Deste modo, além de criativa e inovadora, a imagem dos rótulos é mais simples e clara, permitindo uma fácil interpretação" para os clientes, detalhou a mesma fonte da Mercadona.

Antes de chegarem às prateleiras em solo nacional – Porto, Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar, Braga, Barcelos, Penafiel, S. João da Madeira e Aveiro são localizações confirmadas –, os produtos com o novo rótulo já estão à venda nas mais de 1.600 lojas do país vizinho, onde é líder de mercado com uma quota de 25%. Algumas das soluções criativas estão a suscitar curiosidade do outro lado da fronteira e comentários nas redes sociais

Como o Negócios adiantou a 17 de janeiro, os supermercados portugueses da Mercadona vão mesmo estar abertos ao domingo, ao contrário do que acontece do outro lado da fronteira. A justificação é simples: logo a seguir ao sábado, este é o segundo dia mais rentável para o retalho alimentar em Portugal. Por outro lado, deste lado da fronteira continuará a seguir outra das "regras de ouro" no país vizinho: não praticar ofertas nem descontos.

Investimento estrangeiro de 100 milhões

Após duas abordagens falhadas – em 2002 desenhou um plano para avançar por Lisboa e Algarve; e volvida uma década voltou a apontar o alvo ao país, equacionando a via das aquisições –, o grupo familiar liderado por Juan Roig Alfonso decidiu em junho de 2016 entrar em Portugal, por ser um mercado próximo em termos geográficos, culturais e logísticos, e se enquadrar "no crescimento orgânico e natural" do grupo.

O orçamento inicial de 25 milhões de euros acabou por ser atualizado em setembro de 2018 para 100 milhões de euros, abrangendo a abertura de uma dezena de supermercados no país, onde já recrutou 300 trabalhadores e assume o "compromisso" de chegar aos 650 até ao final do ano. Uma das últimas localizações a serem reveladas foi a da cidade Invicta, com a primeira loja portuense a abrir nas imediações da rotunda da Boavista.