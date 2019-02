Mercadona celebra São Valentim com declaração de amor ao Porto

"Finalmente juntos". A Mercadona aproveitou o dia de São Valentim para fazer uma declaração de amor ao Porto, a cidade escolhida pela cadeia de supermercados para instalar a sede da operação portuguesa – e a partir da qual traçou o plano de expansão internacional que nesta fase de arranque estará concentrado na região Norte.

Num vídeo com menos de um minuto divulgado esta quinta-feira, 14 de fevereiro, a retalhista de origem espanhola, líder de mercado no país vizinho com uma quota de 25%, mostra imagens captadas por drone de alguns dos locais mais conhecidos da Invicta, como a Ribeira, a Ponte D. Luís, a Alfândega, os jardins do Palácio de Cristal, a estação de São Bento e a Torre dos Clérigos. A primeira loja portuense vai abrir nas imediações da rotunda da Boavista.

"Com tanta beleza, como não nos apaixonar?", questiona a Mercadona, mostrando de seguida o edifício-sede da sociedade criada em Portugal (Irmãdona), instalado na zona da Boavista, mas também o estádio "devolvido" ao Canidelo em Vila Nova de Gaia e a futura loja de Matosinhos, que está a ser construída nas antigas instalações da Fábrica de Conservas Vasco da Gama, um edifício que estava devoluto no centro de Matosinhos.

Ao Negócios, a diretora de comunicação corporativa, Alexandra Fialho, lembrou que a empresa está há quase três anos no país, mas é a primeira vez que conta com um página no Facebook "neste dia em que se celebra o amor e a união". "Não queríamos deixar passar a oportunidade para agradecer à região e aos habitantes do Grande Porto, por quem nos apaixonámos e que tão bem acolheram o nosso projeto. Ao mesmo tempo que destacamos que, fruto desta nossa relação, nascerá o maior projeto de todos: a abertura das primeiras lojas da Mercadona em Portugal", acrescentou.

À terceira e com sotaque do Norte

Após duas abordagens falhadas – em 2002 desenhou um plano para avançar por Lisboa e Algarve; e volvida uma década voltou a apontar o alvo ao país, equacionando a via das aquisições –, o grupo decidiu em junho de 2016 entrar em Portugal, por ser um mercado próximo em termos geográficos, culturais e logísticos, e se enquadrar "no crescimento orgânico e natural" do grupo.

O orçamento inicial de 25 milhões de euros acabou por ser atualizado em setembro de 2018 para 100 milhões de euros, abrangendo a abertura dos primeiros dez supermercados, a partir de julho. Porto, Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar, Braga, Barcelos, Penafiel, S. João da Madeira e Aveiro são localizações confirmadas em solo nacional, onde já recrutou 300 trabalhadores e assume o "compromisso" de chegar aos 650 até ao final do ano.

Além do Centro de Coinovação matosinhense, um laboratório de mil metros quadrados já em funcionamento onde estuda gostos e hábitos locais para definir o sortido de produtos em Portugal, é também a Norte que está a edificar um bloco logístico. Situada no Parque Industrial de Laúndos, no concelho da Póvoa de Varzim, esta unidade está a ser construída em duas parcelas e terá uma área total de 50 mil metros quadrados, incluindo armazéns de secos, frescos, refrigerados e congelados.

Como o Negócios adiantou a 17 de janeiro, os supermercados portugueses da Mercadona vão mesmo estar abertos ao domingo, ao contrário do que acontece nos mais de 1.600 espaços comerciais que detém do outro lado da fronteira. A justificação é simples: logo a seguir ao sábado, este é o segundo dia mais rentável para o retalho alimentar em Portugal. Por outro lado, deste lado da fronteira continuará a seguir outra das "regras de ouro" no país vizinho: não praticar ofertas nem descontos.