Mercadona constrói bloco logístico em Lisboa e dez lojas em 2020

Depois de investir cerca de 160 milhões de euros nos três primeiros anos em Portugal para montar a empresa e preparar a abertura das primeiras dez lojas, a concretizar até dezembro, o presidente da Mercadona prometeu esta segunda-feira, 1 de julho, "continuar a investir" no país, atualizando para 260 milhões o montante já gasto deste lado da fronteira.

Falando em Vila Nova de Gaia, na véspera da abertura do primeiro supermercado em Portugal, Juan Roig anunciou que, em 2020, vai abrir mais dez unidades – sem especificar as localizações exatas – e estimando "nos próximos anos alcançar as 150 lojas" no país.

Além disso, o gestor avançou que a empresa de Valência irá "investir noutro bloco logístico perto de Lisboa", preparando desta forma a chegada à capital e ao sul do país, algo que só acontecerá depois de 2021. A retalhista espanhola já tem um centro deste género no Parque Industrial de Laúndos, na Póvoa de Varzim, com uma área total de 50 mil metros quadrados, incluindo armazéns de secos, frescos, refrigerados e congelados.

Na presença do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e do autarca gaiense, Eduardo Vítor Rodrigues, Juan Roig sublinhou que "este é o início de um projeto partilhado para construir riqueza e progresso neste país irmão", por onde arranca o processo de internacionalização, onde já contratou 900 funcionários e onde quer também "apostar no desenvolvimento do setor primário e da agroindústria".

"É um orgulho que este marco histórico seja em Portugal, país a que nos unem vínculos afetivos e culturais, além de sermos vizinhos. É um país com um grande presente e um extraordinário futuro, exemplo de modernidade e de inovação. Uma terra que desde o primeiro dia nos recebeu com os braços abertos", resumiu o presidente da Mercadona.