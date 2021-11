Bricomarché investe 3,3 milhões com abertura na Marinha Grande

O Bricomarché anunciou a abertura, na próxima quinta-feira, dia 25, de uma nova loja na cidade da Marinha Grande, no distrito de Leiria, fruto de um investimento superior a 3,3 milhões de euros.O novo espaço dedicado à bricolage, construção e jardim da insígnia do Grupo Os Mosqueteiros, com uma superfície comercial de 2.700 metros quadrados, vai permitir criar 23 postos de trabalho.