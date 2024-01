Cinco meses depois, Auchan notifica Concorrência da compra do Minipreço

Leia Também Auchan compra Minipreço no negócio do ano do setor em Portugal

O grupo francês Auchan notificou Autoridade da Concorrência (AdC) a 17 de janeiro último a compra da totalidade da DIA Portugal, que detém os supermercados Minipreço e Mais Perto e quatro centros logísticos/armazéns, segundo um anúncio publicado esta quinta-feira pelo regulador na imprensa.A operação tinha sido anunciada no início de agosto do ano passado , pelo que a notificação surge decorridos mais de cinco meses.Segundo indicava então a Bloomberg, a operação ascende a 155 milhões de euros.De acordo com o anúncio da AdC, o Auchan adquire 185 lojas das insígnias Minipreço e Mais Perto e os centros logísticos/armazéns.O Auchan conta com em Portugal com 32 hipermercados, quatro supermercados, 40 lojas de ultra proximidade, uma loja de saúde e bem-estar, 17 em regime de "franchising" e 30 gasolineiras.No ano passado, segundo revelou esta quarta-feira o grupo espanhol, a operação da DIA em Portugal faturou 826 milhões de euros, o que representa um aumento de 3,6% face a 2022 em termos comparáveis.