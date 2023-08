Auchan investe mais de 600 mil euros em loja de proximidade em Almada

Leia Também Auchan compra Minipreço no negócio do ano do setor em Portugal

A Auchan continua a apostar na expansão das lojas de ultra proximidade, com a abertura de uma My Auchan, em Almada, fruto de um investimento superior a 600 mil euros.Em comunicado, enviado esta quarta-feira às redações, a retalhista indica que a 41.ª My Auchan dispõe, além das referências habituais, de uma "vasta variedade de produtos locais", contando ainda com mais de 400 referências de produtos Bio.A nova loja, com uma área de 280 metros quadrados, é, em paralelo, a primeira a disponibilizar uma gama não alimentar com produtos que respondem a necessidades além das básicas, como entretenimento e cozinha.A funcionar entre as 8h30 e as 21h00, oferece ainda um ponto de Pick&Go, um serviço de recolha de compras online que permite ao cliente realizar as suas compras em auchan.pt e recolhê-las, no próprio dia, neste espaço, assim como o "pick up", que possibilita a recolha de compras efetuadas em qualquer portal de venda online que sejam entregues pela DPD."A abertura de lojas My Auchan é uma aposta da empresa que terá continuidade nos investimentos previstos para os próximos anos", adianta a Auchan Retail Portugal em comunicado.A Auchan Retail Portugal conta com mais de 70 lojas, empregando aproximadamente 9.000 trabalhadores.