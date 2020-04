Supermercados a meio gás na Páscoa. Guia para fazer compras em horário reduzido

Estão de portas abertas desde que foi decretado o Estado de Emergência, e têm cumprido as várias regras impostas ao setor. Mas o fim de semana da Páscoa será de exceção para algumas cadeias de supermercados.



Se na sexta-feira Santa e no sábado não estão previstas alterações aos horários de funcionamento, o mesmo não acontece no domingo de Páscoa, em que o fecho antecipado será regra em praticamente todas as cadeias de retalho.



No caso do Pingo Doce, as lojas nem chegarão a abrir. Os supermercados do grupo Jerónimo Martins estão a avisar os clientes que domingo será dia de descanso para todos os trabalhadores. "As lojas estarão encerradas no domingo de Páscoa para que os nossos colaboradores possam passar o dia resguardados com as suas famílias", adianta fonte oficial do Pingo Doce.



A mesma medida foi tomada pelos supermercados Aldi. O encerramento de todas as lojas no domingo de Páscoa é uma forma de "agradecer o esforço e dedicação a todos os nossos colaboradores", refere a empresa.



Também as 258 lojas que o Lidl tem em Portugal estarão de portas fechadas no domingo de Páscoa. Na sexta-feira Santa e no sábado mantém-se o horário reduzido que está em vigor durante o Estado de Emergência, com todas as lojas a encerrar às 19h.



Entre os restantes grupos de retalho que operam em Portugal, a opção passa pelo encerramento antecipado das lojas no domingo de Páscoa. Os supermercados Auchan estarão de portas fechadas a partir das 13h, mantendo os habituais horários de funcionamento, que variam de loja para loja, na sexta-feira e no sábado.



Já os supermercados Continente optaram por encerrar no próximo domingo a partir das 14h. Nos dias restantes "as lojas funcionam entre as 8h30 e as 23h00, dependendo do tipo de loja e localização", uma vez que "a distribuição alimentar foi identificada como um serviço crítico pelo Governo", lembra a Sonae MC.



O mesmo horário de encerramento será praticado pela Mercadona, que no domingo de Páscoa funcionará entre as 09h e as 14h, tal como os supermercados Intermarché.



Já o Minipreço optou por encerrar todas as lojas às 19h no domingo de Páscoa, ao contrário do que acontece durante a semana, em que os horários de funcionamento dos supermercados variam de acordo com a localização dos espaços, chegando alguns a fechar às 23h.



O único grupo que não prevê mudar horários durante o período da Páscoa é o El Corte Inglés. Ao longo do fim de semana prolongado, "os supermercados de Lisboa e de Gaia estarão abertos das 09h às 10h para atendimento exclusivo a profissionais de saúde, forças de segurança, de protecção civil e pessoas maiores de 65 anos e das 10h00 às 19h00 para o público em geral", refere fonte oficial dos armazéns de origem espanhola. Já os espaços Supercor vão abrir "todos os dias das 11h às 18h para atendimento ao público em geral e das 10h às 11h" em regime de atendimento exclusivo.