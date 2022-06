Decathlon dá o 'salto' para prémio mais alto de sempre: dois salários extra por colaborador

A Decathlon Portugal vai distribuir o equivalente a dois salários extra por cada colaborador, no total de 1,9 milhões de euros, o prémio "mais alto de sempre".Em comunicado, enviado esta quinta-feira às redações, a empresa de equipamentos de desporto explica que o bónus será dado em forma de ações, "para que cada colaborador possa ser coproprietário", embora haja a opção, para quem o entender, de "receber metade em numerário e de forma imediata".A Decathlon, conta com mais de 1.800 funcionários em Portugal, onde tem atualmente 38 lojas, assim como dois centros (um de produção e outro logístico de aprovisionamento), além do 'site' de vendas 'online'."Faz parte do nosso ADN partilhar os sucessos com a equipa, o nosso capital mais valioso. Com esta partilha, tornamos cada colaborador em acionista e coproprietário da empresa, vencedor do valor criado em conjunto", afirma o diretor-geral da Decathlon Portugal, José Fonseca, citado na mesma nota.O valor a distribuir "representa 10% do rendimento anual de cada colaborador", enfatiza a Decathlon Portugal que, "desde 2010, tem a prática de distribuir parte do sucesso económico com os seus colaboradores".

Com a partilha dos lucros - reforça - pretende-se "incentivar e reforçar o compromisso de todos os colaboradores com a empresa", assim como disponibilizar um estímulo "à poupança".