Despedimentos na dona do Monopólio sobem para até 1.900 trabalhadores

A Hasbro, dona dos "Transformers" e da "Peppa Pig" ou de jogos de tabuleiro como o Monopólio ou o Trivial Pursuit, vai levar a cabo um corte de pessoal muito maior do que o inicialmente previsto que chega até 1.900 trabalhadores, ou seja, o equivalente a 29% do universo de mão-de-obra que tem espalhada pelo mundo.O despedimento massivo na Hasbro - que, no final de 2022, empregava 6.490 funcionários em todo o mundo -, surge numa altura em que a indústria de brinquedos enfrenta um abrandamento da procura."Ventos contrários do mercado... mostraram ser mais fortes e persistentes do que o planeado", afirmou o CEO da Hasbro, Chris Cocks, citado pela imprensa internacional."Sei que esta notícia é particularmente difícil durante a época festiva", disse, num email enviado, esta segunda-feira, aos colaboradores. "Não há como esconder o quão difícil é, particularmente para aqueles que serão diretamente afetados", reforçou."Antecipavámos que os primeiros três trimestres seriam desafiantes, especialmente nos brinquedos, onde o mercado está a sair de máximos históricos impulsionados pela pandemia", afirmou o CEO da Hasbro.A empresa espera concluir a maioria dos processos de despedimento nos próximos 18 a 24 meses, de acordo com a agência Reuters.