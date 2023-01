Dona do Monopólio e Trivial despede mil pessoas em todo o mundo

A Hasbro também projetou que vai ficar aquém das estimativas de lucro, que deverá ficar entre 1,29 e 1,31 dólares por ação, em comparação com os 1,49 dólares que os analistas previam. O CEO da Hasbro, Chris Cocks, atribuiu os maus resultados às vendas abaixo do esperado na época natalícia nos Estados Unidos e à inflação. O CEO da Hasbro, Chris Cocks, atribuiu os maus resultados às vendas abaixo do esperado na época natalícia nos Estados Unidos e à inflação.

Depois de um quarto trimestre de 2022 dececionante, a Hasbro anunciou que, nas próximas semanas, vai levar a cabo um plano de redução de custos que implica o despedimento de mil trabalhadores.Em comunicado, a empresa reconhece que o fim de 2022 foi "complicado", com uma quebra na faturação de 17%, segundo dados preliminares, correspondente a 1.680 milhões de dólares (1.544 milhões de euros).Uma das maiores fabricantes de brinquedos do mundo, dona de jogos da tabuleiro como o Monopólio e o Trivial Pursuit, pretende agora reduzir os custos anuais entre 250 a 300 milhões de dólares (230 a 276 milhões de euros) até 2025 com o objetivo de recuperar a rentabilidade da marca.Apesar da quebra nos jogos tradicionais, os jogos digitais, incluindo "Dungeons & Dragons" e "Magic the Gathering" tiveram um bom desempenho.