Hasbro compra dona da Porquinha Pepa por 4 mil milhões

A Hasbro, dona de jogos como o monopólio, vai comprar a Entertainment One, dona das séries infantis PJ Masks e Porquinha Pepa, num negócio avaliado em cerca de 4 mil milhões de dólares, revelaram as duas empresas esta quinta-feira, através de um comunicado, citado pelas agências internacionais.

A Hasbro vai pagar 5,6 libras por cada ações da Entertainment One, o que representa um prémio de cerca de 26% face ao valor de fecho das ações esta quinta-feira (4,434 libras). Este negócio será financiado através de dívida e em até 1,25 mil milhões em dinheiro, através da financiamento de ações, explica a Reuters.

A Hasbro é dona de jogos como o monopólio, Trivial, a plasticina Play-Doh ou os Power Rangers. Já a Entertainment One tem no seu portefólio várias marcas que vão desde as séries infantis PJ Masks e Porquinha Pepa, até às séries como o The Walking Dead.

A reação imediata dos investidores não foi de euforia. As ações da Hasbro deslizaram, já no "after-market" mais de 5,5%, tendo entretanto aliviado para uma descida inferior a 4%.