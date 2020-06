Minipreço lança vendas online em Lisboa e chega ao Porto até ao fim do ano

Os supermercados Minipreço têm, a partir desta sexta-feira, um novo canal de vendas online. A cadeia de supermercados de proximidade, que pertence ao grupo espanhol DIA, anunciou hoje o lançamento da plataforma que, numa primeira fase, estará apenas disponível "para todos os clientes da cidade de Lisboa", lê-se numa nota enviada às redações.



O objetivo é, no entanto, expandir para outras zonas. "Até ao final do ano", acrescenta o Minipreço, o serviço "cobrirá também a área do Grande Porto, bem como outras geografias caso entretanto se justifiquem e tenham forte apelo das populações". A marca assume como objetivo "ser uma referência no retalho online nas geografias onde o serviço estará disponível".