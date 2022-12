Dona do Minipreço vende lojas Clarel

O fundo C2 Private Capital comprou ao grupo Dia mais de mil lojas da cadeia de perfumarias Clarel por 60 milhões de euros.





De acordo com a informação enviada ao supervisor da bolsa em Espanha (CNMV), amplamente citado pela imprensa espanhola, a operação será fechada em meados do próximo ano.





"Trata-se de uma decisão estratégica. A Clarel opera num setor de retalho muito atrativo e com grande potencial de crescimento. Dada a orientação estratégica do Dia, o melhor é por a Clarel em mãos de novos investidores que se concentrem no seu desenvolvimento futuro", disse Martín Tolcachir, responsável grupo Dia, citado pelo El Economista.



Ao contrário do que foi avançado por alguma imprensa espanhola, o fundo não é português e não está ligado ao antigo vice-presidente do Benfica Nuno Gaioso Ribeiro, que detém o C2 Capital Partners.



O próprio confirmou ao Negócios nada ter a ver com o negócio da compra das lojas Clarel, associando a confusão à semelhança entre o nome dos dois fundos de investimento.



De acordo com o grupo, a cadeia de lojas de produtos de beleza tem atualmente rentabilidade positiva.





A ideia do grupo que controla o Minipreço será utilizar o dinheiro da venda para investir na rede de proximidade, especialmente em Espanha e na Argentina.



*Notícia corrigida pelas 11:22: ao contrário do que por erro se dizia inicialmente, não se trata do fundo do antigo vice-presidente do Benfica, segundo esclareceu o Negócios.