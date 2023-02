Dona do Minipreço assegura não ter nenhuma decisão tomada sobre sair de Portugal

Leia Também Grupo DIA estuda sair de Portugal com venda do Minipreço

InfoRetail tinha já noticiado. À publicação, fonte oficial do grupo espanhol indicou que o grupo "avalia de forma contínua diversas oportunidades de investimento e desinvestimento, sem que a esta data tenha sido tomada qualquer decisão" e que "a empresa está focada na operação diária para continuar o seu processo de transformação."No ano passado, o mercado português penalizou as contas da empresa. Presente em quatro países (Espanha, Argentina, Brasil e Portugal), foi em território luso que as vendas menos subiram e o único local onde não houve reformas em lojas ou novas aberturas. Pelo contrário, foram encerrados 36 espaços, o que alimentou a especulação acerca da intenção do grupo de sair do país.Ainda assim, à Forbes, Martín Tolcachir assegurou que em 2023 a empresa quer "desenvolver uma proposta de valor vencedora em Portugal e no Brasil para melhorar os seus resultados", para além de "continuar com o processo de transformação das lojas em Espanha" e concluir também com a renovação dos espaços na Argentina.