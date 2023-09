Dona do Pão de Açúcar contesta multa de 25 milhões

Em pleno processo de restruturação, o grupo Casino viu a Rallye, maior acionista dos supermercados franceses Casino e da rede de supermercados Pão de Açúcar no Brasil, ser alvo de uma multa no valor de 25 milhões de euros pelo supervisor dos mercados gaulês, a AMF. Esta segunda-feira, contudo, a Rallye anunciou que entrou com uma ação judicial contestando a multa.



A AMF indicou na semana passada ter aplicado uma coima de 25 milhões de euros à Rallye por esta ter prestado informações falsas ou enganadoras em 11 comunicados ao longo de 2018 e 2019, nos quais pintava uma imagem da sua situação financeira como "sólida" ou "muito sólida", o que não correspondia à realidade. Adicionalmente, o supervisor multou o então CEO da Rallye Franck Hattab em um milhão de euros.



A Casino, principal ativo da Rallye, foi considerada em incumprimento parcial pelas agências de "rating" Fitch e Moody’s, após a empresa ter falhado o pagamento do cupão de uma emissão obrigacionista de 400 milhões de euros.

No final de julho, o grupo Casino alcançou um acordo com vários investidores, incluindo o multimilionário checo Daniel Kretinsky para o seu resgate, o que levará a Rallye, do atual CEO da Casino, Jean-Charles Naouri, passando o consórcio liderado por Kretinsky a deter entre 50% e 53% do capital.

O multimilionário checo é dono da EHP, maior grupo de energia da Europa Central, e coproprietário dos clubes de futebol Sparta de Praga e West Ham United.