Dona do Pingo Doce vai pagar suplemento de até 350 euros aos trabalhadores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce e do Recheio, decidiu pagar um suplemento de até 350 euros a 25 mil trabalhadores, segundo o Eco.





A empresa segue assim o exemplo de muitas outras, como o Santander, a Caixa Geral de Depósitos ou a Autoeuropa, que também anunciaram apoios pagos de uma só vez num contexto de incerteza.





Nem sempre os aumentos salariais cobrem a inflação. "O primado dos bónus e outras retribuições variáveis em detrimento de aumentos das remunerações fixas é atendível quando houver maior grau de incerteza", dizia recentemente ao Negócios o economista Luís Nazaré.





Leia Também Jerónimo Martins com lucros de 419 milhões de euros nos primeiros 9 meses do ano

O Eco explica que no caso da Jerónimo Martins o apoio a pagar em dezembro será de 350 euros para quem trabalha a tempo completo e de metade desse valor para quem trabalha a tempo parcial (20 horas), num custo total de 8 milhões de euros.



A Jerónimo Martins fechou os primeiros nove meses do ano com lucros de 419 milhões de euros, numa subida de 29,3% em termos homólogos.



Os resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) subiram 17,8%, para 1.348 milhões de euros.