Dott fecha ano de estreia com “mais de vinte hipermercados de produtos"

Apresentado em maio de 2019 como "o maior shopping online de Portugal", o Dott completa o ano de estreia com o dobro das 500 lojas originais e quatro vezes mais referências, com um total superior a dois milhões de produtos, "o equivalente a mais de vinte hipermercados".

O balanço foi feita esta segunda-feira, 4 de maio, pela plataforma de comércio eletrónico sediada no Porto e detida pelo grupo Sonae e pelos CTT, que dividem em partes iguais o investimento "entre 10 a 15 milhões de euros" previsto para os primeiros cinco anos de atividade.

"Atingimos resultados fantásticos, criámos uma marca com um índice de recordação que chegou ao nível de outras marcas bem conhecidas e queridas dos portugueses, fomos úteis em momentos fulcrais da nossa sociedade e economia, cumprimos os objectivos do plano de negócio. Só podemos estar felizes e orgulhosos", resume o CEO, Gaspar d’Orey, citado numa nota de imprensa.

Contabilizando mais de seis milhões de visitantes no primeiro ano de atividade, o Dott é um "marketplace" generalista e que disponibiliza quase duas dezenas de categorias, desde supermercado e bebidas a moda e calçado, passando por produtos para animais e desporto ou acessórios para veículos.

Durante a pandemia, a empresa firmou parcerias com várias instituições para colocar micro e pequenas empresas a vender online, como as Câmaras do Porto e de Lisboa, a Associação Nacional de Jovens Empresários ou a Sonae Sierra, dona do NorteShopping e do Colombo, com quem criou uma plataforma de adesão gratuita para que os lojistas venderem online, sem cobrança de comissão sobre as vendas até 31 de maio.

A criação de um "portal de parceiros" com integrações com os principais softwares de gestão e plataformas de e-commerce foi outra das iniciativas em destaque nas últimas semanas, a par da organização da primeira Feira do Queijo DOP na internet, "trazendo produtores do interior do país para o canal online e ajudando-os a vender, mesmo [estando] de portas fechadas".