Dona do Colombo e NorteShopping mete lojistas online

A Sonae Sierra, a maior operadora portuguesa de centros comerciais, em parceria com a Dott, que é detida pela Sonae e os CTT, criou uma plataforma de adesão gratuita que permite aos seus lojistas realizarem vendas online, sem cobrar comissão sobre as vendas até 31 de maio.

Com os centros comerciais maioritariamente fechados, permanecendo abertos apenas os hipermercados e os espaços de saúde, como as farmácias, a Sonae Sierra decidiu criar uma solução que permite a todos os lojistas dos "shoppings" que gere manterem o seu negócio, mesmo nos casos em que tenham as suas lojas físicas encerradas e/ou que não tenham até à data nenhum site de venda online.

Em parceria com o Dott, "marketplace" da Sonae e dos CTT, a Sonae Sierra disponibiliza, a partir desta sexta-feira, 27 de março, uma plataforma de adesão gratuita que permite aos lojistas realizarem vendas online, sem cobrar qualquer comissão sobre as vendas até 31 de maio.

"Queremos apoiar todos os nossos lojistas, permitindo-lhes ter uma nova ferramenta de venda disponível e, por outro lado, assegurar aos portugueses o acesso aos bens que encontravam nos nossos centros comerciais e dos quais estão privados face ao contexto atual", explica Cristina Santos, administradora responsável pela gestão de centros comerciais da Sonae Sierra, em comunicado.





O acesso às lojas online poderá ser feito através do site de cada um dos centros, onde haverá uma sessão "Dott".