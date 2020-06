El Corte Inglés Portugal ultrapassou os 500 milhões em vendas

O El Corte Inglés em Portugal fechou o exercício de 2019, que terminou em fevereiro, com mais de 520 milhões de euros em volume de vendas, anunciou a empresa, esta sexta-feira, 19 de junho.





Os 520.751.798 de euros obtidos ficaram 2,9% acima do obtido no exercício anterior. O resultado bruto de exploração (EBITDA) foi de 57 milhões de euros e os lucros fixaram-se nos 28 milhões, ambos em linha com os valores alcançados no período homólogo.