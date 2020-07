Trabalhadores do El Corte Inglés vão receber bónus até 300 euros

Leia Também El Corte Inglés Portugal ultrapassou os 500 milhões em vendas

Leia Também El Corte Inglês reabre com testes de anticorpos a funcionários e controlo da afluência

Os trabalhadores do El Corte Inglés em Portugal vão receber um bónus que poderá ascender, no máximo, a 300 euros. O prémio vai ser distribuído entre os colaboradores que, "durante a quarentena, continuaram a trabalhar para garantir que os bens essenciais chegavam à população", explica a empresa numa nota enviada ao Negócios.Os prémios vão chegar ainda em julho a cerca de 1.350 colaboradores das lojas, supermercados e armazéns do grupo de origem espanhola. Têm como propósito "agradecer" aos trabalhadores que contribuíram para que "não se verificassem quebras na cadeia de abastecimento" durante os meses de março, abril e maio, enquanto vigoraram os estados de emergência e calamidade no país.Os armazéns El Corte Inglés em Lisboa e Vila Nova de Gaia estiveram encerrados durante este período por ordem das autoridades, por terem um estatuto equivalente ao dos centros comerciais, mantendo apenas as áreas de supermercado e parafarmácia em funcionamento. O espaço de Gaia reabriu a 1 de junho enquanto os armazéns de Lisboa voltaram a abrir portas a 15 de junho.Nessa altura, revela a nota, "muitos colaboradores de diversas áreas e serviços se voluntariaram para ajudar nos dois supermercados El Corte Inglés e nos seis Supercor, sobretudo para atender os pedidos de entregas ao domicílio".Susana Silva, diretora com o pelouro dos recursos humanos do El Corte Inglés, afirma na mesma nota que "não se trata apenas de recompensar o esforço, mas, sobretudo, de dar um sinal concreto de gratidão".No ano passado, o El Corte Inglés em Portugal registou um volume de negócios de 520 milhões de euros, mais 2,9% face ao ano anterior. Os lucros ascenderam a 28 milhões de euros.