As superfícies comerciais do grupo El Corte Inglês em Portugal reabrirão com testes rápidos de anticorpos para os funcionários, controlo da afluência de clientes e os elevadores estarão reservados a pessoas com mobilidade reduzida, por causa da pandemia.

Sempre que houver um "pico de ocupação numa determinada área", os "novos clientes devem ser reconduzidos, temporariamente, a outro piso ou secção", prossegue o documento, acrescentando que deverá ser "estabelecido um fluxo ordenado" para evitar o cruzamento entre clientes.



Em relação aos elevadores, a utilização estará reservada a "pessoas com mobilidade reduzida, com carrinhos de bebé ou com carros de compras, e será limitado o número de ocupantes a uma pessoa por cada dois metros quadrados de superfície útil" na cabina.



Sempre que um cliente faça a devolução de um artigo, os produtos serão "submetidos a uma higienização mediante vaporização, exposição à luz ultravioleta-C, ou outras formas válidas, devidamente credenciadas".



Todos os sacos utilizados para devolver produtos "devem ser destruídos" e os cabides devem ser desinfetados, acrescenta.



A empresa considera que os provadores "são lugares especialmente sensíveis à possibilidade de contaminação", por isso, deverão ser controladas "as entradas e saídas" de clientes e estes espaços devem ser higienizados "depois do seu uso".



O El Corte Inglês garante também que vai "replanificar sala e lotações" na restauração, para permitir o distanciamento físico e dois metros, ou instalar "separadores biológicos entre as mesas que não observem a distância" referida. O uso rotativo de menus entre clientes também deverá ser evitado.



"Serão obrigatórios os protetores descartáveis para" chapéus, sapataria, colchões e sofás, sendo "necessária a sua limpeza periódica", e em relação à joalharia e óculos de sol, será preciso limpar estes produtos "cada vez que o cliente os experimentar".



Já na perfumaria, "não se provarão diretamente os produtos sobre o cliente, protegendo os expositores de amostras para evitar que o cliente lhes toque".



A empresa garante ainda que, em geral, "as portas serão mantidas abertas, exceto as de abertura automática" e que vai cumprir com os cuidados decretados pela legislação, como a utilização constante de equipamentos de proteção individual pelos funcionários -- luvas, máscaras, viseiras, óculos antiprojeções e batas descartáveis ou laváveis -, "barreiras biológicas em todos os postos fixos de atendimento" e dispensadores de gel desinfetante para livre utilização.



A nível global, a pandemia já provocou mais de 302 mil mortos e infetou mais de 4,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 1.190 pessoas das 28.583 confirmadas como infetadas, e há 3.328 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.



Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.



Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.



O Governo aprovou hoje novas medidas que entram em vigor na segunda-feira, entre as quais a retoma das visitas aos utentes dos lares de idosos, a reabertura das creches, aulas presenciais para os 11.º e 12.º anos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus, monumentos e palácios.





