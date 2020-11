Ergovisão abre mais 11 óticas no ano da pandemia

O grupo ótico de Viseu, que tem 150 trabalhadores no quadro, soma agora 59 lojas no país, aproveitando a “agilidade digital” para chegar ao final de 2020 com um volume de negócios de 13 milhões de euros.

Ergovisão abre mais 11 óticas no ano da pandemia









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.