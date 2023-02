Exportações de frutas, legumes e flores nacionais atingem recorde em 2022

As exportações portuguesas de frutas, legumes e flores alcançaram o maior valor de sempre no ano passado, totalizando 2.040 milhões de euros, revelou, esta quinta-feira, a Portugal Fresh.



À luz dos cálculos feitos pela Portugal Fresh, com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), face a 2021, as vendas ao exterior cresceram 15,6%.





O anúncio do recorde de exportações na fileira das frutas, legumes e flores foi feito em plena Fruit Logistica, a maior feira do mundo do setor, que se realiza em Berlim, onde Portugal se encontra representado por 27 empresas.Espanha continua a ser o maior cliente, com um peso de 35%. Seguem-se França, Países Baixos, Alemanha, Reino Unido e Bélgica como os principais destinos da produção nacional, detalha a Portugal Fresh, em comunicado, apontando que a União Europeia absorve 80% do total das exportações lusas de frutas, legumes e flores.Os principais produtos vendidos ao exterior foram o tomate processado (330 milhões de euros), os pequenos frutos (260 milhões), os citrinos (172 milhões de euros), as peras (111 milhões) e o tomate fresco (79 milhões).Em termos de volume estão em causa 1.835 quilogramas, ou seja, mais 13,6% do que em 2021.

"Este é um marco histórico para todo o setor e o resultado de mais de uma década de investimento, não só na promoção internacional, mas também em inovação e tecnologia. As empresas portuguesas estão de parabéns! Nestes últimos anos em particular, e num contexto particularmente adverso, demonstraram uma enorme capacidade de resiliência, o que só prova que a aposta no setor é uma aposta ganha e que é, de facto, estratégica para o desenvolvimento económico do país", realçou o presidente da Portugal Fresh, que fez o anúncio dos números ao lado do embaixador português na Alemanha, Francisco Ribeiro de Menezes, citado na mesma nota.



Face dos resultados, Gonçalo Santos Andrade aproveitou para voltar a chamar a atenção para "a urgente necessidade de valorizar o setor agroalimentar": "Precisamos de um Ministério da Agricultura e Alimentação que correspoda a esta ambição de crescimento, com uma estrutura robusta e competente que trabalhe em estreita colaboração com o setor".