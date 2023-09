Portugal com "recorde" de 50 empresas numa das maiores feiras de frutas e legumes do mundo

Leia Também Portugal Fresh lança plano de internacionalização com 1,5 milhões de euros de investimento

Portugal vai contar com uma presença "recorde" na Fruit Attraction, uma das maiores feiras de frutas e legumes do mundo, que vai decorrer em Madrid, entre 3 e 5 de outubro.Em comunicado, enviado esta terça-feira às redações, a Portugal Fresh indica que no "stand" da Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal, estarão 50 empresas e associações "que reforçam, assim, a sua aposta nos mercados internacionais".No hall 8 da Fruit Attraction, a presença portuguesa irá ocupar uma área de 640 metros quadrados, figurando como "a maior de sempre"."Regressamos a Madrid com a convicção de que a valorização da produção nacional é determinante para crescer. A presença de 50 empresas e associações mostra que este é um palco importante para contactar com clientes de todo o mundo e apostar não só no crescimento das relações comerciais com os nossos destinos de exportação habituais, como também na diversificação de mercados", diz o presidente da Portugal Fresh, Gonçalo Santos Andrade, citado na mesma nota.O mesmo responsável ressalva, porém, que "estas iniciativas não podem ser os únicos instrumentos de valorização do setor": "É preciso que o Governo também adote políticas de gestão efetivas, nomeadamente, de recursos fundamentais como a água e apoios mais eficazes. Não podemos continuar a ter medidas que não respondem às necessidades de mercado e que ficam muito aquém das que são adotadas pelos países da latitude sul da Europa, os nossos principais concorrentes".As exportações de frutas, legumes e flores atingiram, em 2022, o valor recorde de mais de 2.040 milhões de euros, sendo que o objetivo da Portugal Fresh é atingir os 2.500 milhões de euros em 2030.Criada em dezembro de 2010, a Portugal Fresh conta com 87 sócios que representam mais de 4.500 produtores portugueses.