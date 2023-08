Exportações portuguesas de frutas, legumes e flores sobem 8% para mais de 1.000 milhões

Leia Também Seca dizima produção de cereais e ameaça pecuária

Leia Também Portugal na maior feira de frutas e legumes do mundo para medrar exportações

O valor das exportações de frutas, legumes e flores superou, pela primeira vez, num primeiro semestre, a barreira dos 1.000 milhões de euros, anunciou a Portugal Fresh.Em comunicado enviado, esta segunda-feira, às redações, a associação indica, em concreto, com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), que as vendas ao exterior subiram 8,3% entre janeiro e junho para 1.036 milhões de euros.Mais de 80% das vendas foram efetuadas para países dentro da União Europeia, com Espanha a valer um terço, figurando como o principal mercado para as frutas, legumes e flores portuguesas. Seguem-se França (14%), Países Baixos (13%), Alemanha (8%), Reino Unido (7%), Bélgica (4%) e Japão (3%).O maior crescimento, em valor, das exportações foi registado no segmento dos hortícolas - +24% em comparação com o primeiro semestre de 2022 - e pelas preparações de produtos hortícolas e de frutas (+18%).Já as frutas registaram um decréscimo nas exportações de 3% face ao primeiro semestre de 2022. Igual tendência foi seguida pelas plantas ornamentais e flores (-3%).Olhando em termos de volume verifica-se uma descida de 12,9% na quantidade exportada, "explicada pela redução significativa de algumas produções, resultante das alterações climáticas", assinala a Portugal Fresh, dando conta de que a quebra mais acentuada dá-se nas plantas ornamentais e flores (-24%). Já as frutas e hortícolas registaram ambos um decréscimo de 18%.Na leitura da Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal, que representa mais de 4500 produtores portugueses, "os resultados alcançados pelo setor contrariam a tendência de queda do valor das exportações globais de bens que Portugal registou no primeiro semestre, confirmando a importância estratégica do setor agroalimentar para a economia nacional"."As frutas, legumes e flores produzidas em Portugal são cada vez mais valorizadas nos mercados internacionais e esta evolução positiva nas exportações é o resultado de um trabalho feito pelo setor, cada vez mais moderno e tecnológico, virado para o mercado e que investe muito no conhecimento e inovação", reforça.Neste sentido, o presidente da Portugal Fresh, Gonçalo Santos Andrade, renova o apelo no sentido de se "valorizar o setor agroalimentar, através da adoção, por parte do Governo, de políticas de gestão efetivas de recursos fundamentais como a água e apoios mais eficazes, desenhadas para as reais necessidades dos produtores e das empresas, e que não permaneçam sempre exíguas quando comparadas com as adotadas pelos governos dos países da latitude sul da Europa"."As empresas exportadoras têm efetuado uma abordagem cada vez mais profissional na valorização dos seus produtos, apostando na promoção internacional, em marca e na maximização do valor acrescentado dos seus produtos, mesmo num contexto de incerteza nos mercados, e com desafios crescentes na produção, muitas com redução significativa de quantidade, resultantes das alterações climáticas", sinaliza.Em 2022, as exportações portuguesas de frutas, legumes e flores ultrapassaram, pela primeira vez, a barreira dos 2.000 milhões de euros. Os principais produtos exportados foram o tomate processado (330 milhões), os pequenos frutos (260 milhões de euros), os citrinos (172 milhões), as peras (111 milhões) e o tomate fresco (79 milhões).