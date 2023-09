Portugal Fresh lança plano de internacionalização com 1,5 milhões de euros de investimento

Leia Também Dos cereais às frutas, os tempos são de quebras no campo

A Portugal Fresh, Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores, revelou, esta quarta-feira, o projeto de internacionalização para os próximos dois anos, que prevê missões empresariais e ações de prospeção em quatro novos mercados, a participação em seis feiras internacionais, e iniciativas de promoção para acelerar a presença internacional do setor.Apoiado pelo Portugal 2030, o plano, apresentado no âmbito da Agroglobal, que decorre em Santarém, prevê um investimento global de 1,56 milhões de euros, verba financiada em 48,8% pelo FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional).Em comunicado, enviado às redações, a Portugal Fresh indica que o objetivo do projeto de internacionalização é reforçar a competitividade das empresas nos mercados internacionais e atingir os 2.500 milhões de euros de exportações de frutas, legumes e flores em 2030.As missões empresariais e ações de prospeção arrancam em 2024 e têm como foco os mercados dos Estados Unidos, Chile, Índia e Polónia (neste caso em 2025).O projeto contempla a presença nas principais feiras internacionais da União Europeia, onde os maiores compradores de frutas e legumes do mundo se encontram para encontrar os melhores fornecedores. Tratam-se de ações consideradas chave que "funcionam como plataforma de negociação com os 136 países para onde são exportados os produtos portugueses". Assim, a Portugal Fresh levará as empresas nacionais à Fruit Attraction (2023 e 2024), à Fruit Logistica (2024 e 2025) e à IPM Essen (2024 e 2025).Em 2022, as exportações portuguesas de frutas, legumes e flores ultrapassaram, pela primeira vez, a barreira dos 2.000 milhões de euros. E, já este ano, entre janeiro e junho, as vendas internacionais cresceram 8,3%, superando 1.000 milhões de euros, o que aconteceu pela primeira vez num primeiro semestre.Para a Portugal Fresh, os números alcançados são "o resultado de mais de uma década de investimento, não só na promoção internacional, mas também em inovação, tecnologia e sustentabilidade".Fundada em 2010, a Portugal Fresh tem como principal objetivo a promoção nacional e internacional das frutas, legumes e flores de Portugal. Com aproximadamente uma centena de 100 associados, representa 40% do valor da produção de fruta, legumes e flores e mais de 4500 produtores.