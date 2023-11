Faturação na Black Friday e Cyber Monday cresceu 13% em Portugal

Leia Também Retalho busca milhares para reforçar Black Friday e Natal

As promoções durante a Black Friday e Cyber Monday renderam mais 13% de faturação em Portugal. Os dados são avançados em comunicado pela Reduniq, segundo a qual o valor médio gasto por cada consumidor cresceu 5 euros face a 2022, atingindo um total de 170 euros.A rede da Unicre que tem mais de 100 mil pontos de venda em todo o país, analisou a evolução dos pagamentos por cartão entre os dias 1 e 27 de novembro e concluiu também que o número de transações registadas neste período cresceu 14% face ao período equivalente do ano passado (2 a 28 de Novembro, dado que a Black Friday de 2022 ocorreu um dia mais tarde do que neste ano).Numa análise temporal mais detalhada, a análise conclui que de 20 a 27 de novembro, ou seja, incluindo a chamada Black Week e a Cyber Monday, a faturação aumentou 8% face a 2022. Na sexta-feira de descontos vista de forma isolada, o crescimento foi de 8%, enquanto a segunda-feira de promoções nas compras online viu os clientes gastarem mais 6%.A faturação alcançada na sexta-feira de Black Friday e no sábado seguinte (24 e 25 de novembro) representa mais de 30% do volume de negócios dessa semana inteira (de 20 a 27).O número de transações registadas na semana de 20 a 27 de novembro disparou 15%. Citado no comunicado, Tiago Oom, Chief Commercial Officer da Unicre, afirma que o facto de o número de transações ter um crescimento superior ao da faturação naquela semana mostra que "cada vez mais pessoas usam os meios eletrónicos de pagamento para valores pequenos e a sociedade cashless cresce todos os dias"Oom salienta também que ao contrário do que acontecia nos primeiros anos do fenómeno, que era assinalado na última sexta-feira de novembro, "agora as promoções começam mais cedo e/ou acabam mais tarde, com a faturação a oscilar entre esse período. Quem menciona a Black Friday, refere, também, a época de Natal que se aproxima, na medida em que, ainda no início de novembro, se começa a notar as lojas a preparar o arranque das campanhas dedicadas a esta quadra".Os setores mais procurados foram a moda, os eletrodomésticos e tecnologia e os artigos de decoração, que, juntos, representam mais de 20% do total de faturação."No setor da moda, em particular, destaque para o pronto-a-vestir, para os artigos de desporto e para as sapatarias, com pesos relativos de 6,1%, 1,4% e 0,8%, respetivamente", escreve a Reduniq, que também destaca o aumento de 12,3% na faturação obtida na categoria dos artigos de casa e decoração. A hotelaria e as atividades turísticas, não sendo um setor tradicional no mês de novembro, cresceu 12,8%.