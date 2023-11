Retalho busca milhares para reforçar Black Friday e Natal

Nem uma potencial retração do consumo face a orçamentos mais apertados mexe com preparativos do comércio para responder à procura típica da época. Reforços precisam-se – e aos milhares.



Novembro e dezembro são importantes picos de venda para o comércio. Época alta vai da Black Friday ao Natal até aos saldos. Stephane Mahe/Reuters Diana do Mar dianamar@negocios.pt 22 de Novembro de 2023 às 23:30







A tradição ainda é o que era no comércio. Independentemente do ramo de atividade, da sua dimensão ou se o foco está em responder à afluência nas lojas físicas ou ao fluxo das compras online (ou a ambos), o retalho procura reforçar as equipas para dar resposta à "época dourada". A Black Friday (que "oficialmente" se assinala esta sexta-feira, dia 24) dá o tiro de partida. Segue-se o ...

