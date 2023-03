Leia Também Costa Silva promete ser inflexível para com situações anómalas no setor alimentar

"Que não existam dúvidas de que as nossas decisões são orientadas pelos nossos valores, em todos os nossos negócios. Fazemos o que está certo. Sempre o fizemos e sempre o faremos." É desta forma que termina a carta que a CEO da Sonae enviou nesta quinta-feira aos trabalhadores.Na missiva, à qual o Negócios teve acesso, a CEO da Sonae considera que o país tem assistido a uma "campanha de desinformação sobre as causas da inflação alimentar, com danos gravosos para a reputação do setor da distribuição alimentar".A mensagem surge no mesmo dia em que o ministro da Economia admitiu "medidas mais musculadas" para conter a inflação alimentar.Sem nunca referir essas declarações - nem o seu autor -, Cláudia Azevedo escreve que "sendo certo que o nível de inflação dos produtos alimentares tem sido mais elevado do que a inflação média geral, a verdade é que se trata de um fenómeno global e com causas bem identificadas e associadas às cadeias de produção".Azevedo assegura que os culpados da inflação não são os hipermercados ou os supermercados. "Como sabem, baixámos as nossas margens para acomodar o aumento dos custos, que também nós sofremos, e desenvolvemos soluções para ajudar os nossos clíentes a mitigar os efeitos do aumento do custo de vida", sublinha.A líder de um dos maiores grupos empresariais do país diz ainda que "podem contar com a Sonae para continuar a ser um motor de desenvolvimento para Portugal".