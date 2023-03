Costa Silva promete ser inflexível para com situações anómalas no setor alimentar

Leia Também Alimentos em Portugal mais caros do que em Espanha e quase ao preço de França

O ministro da Economia prometeu esta quinta-feira "ser inflexível" para com todas as situações anómalas no setor alimentar, avançando que a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) vai iniciar hoje uma nova operação."Vamos ser inflexíveis para com todas as situações anómalas que possam ocorrer", garantiu António Costa Silva, em conferência de imprensa no Ministério da Economia e do Mar, em Lisboa.O ministro adiantou ainda que, desde o segundo semestre do ano passado, a ASAE realizou mais de 960 ações de fiscalização e esta quinta-feira vai iniciar uma nova operação, em todo o país, com as suas 38 brigadas.No dia 1 de março, 38 brigadas envolvendo 80 inspetores da ASAE estiveram no terreno a fiscalizar os preços dos bens alimentares nos híper e supermercados, face ao aumento de 21,1% do cabaz básico no último ano, mais do dobro da inflação.Conforme detalhou, na altura, o Executivo, estiveram no terreno dez brigadas da ASAE no Norte do país, 12 brigadas no Sul e 16 brigadas na região Centro.