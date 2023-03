António Costa Silva admite “medidas mais musculadas“ para travar inflação alimentar

Leia Também Alimentos em Portugal mais caros do que em Espanha e quase ao preço de França

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, afirmou esta quinta-feira que o Governo não descarta a possibilidade de adotar medidas "mais musculadas" para conter a inflação alimentar, mas aponta que, nesta fase, "está tudo em aberto"."Estamos a equacionar todas as opções, inclusive mais musculadas, mas queremos tomar medidas na posse da devida informação" , afirmou em conferência de imprensa. Isto porque - elaborou - da intervenção podem resultar por vezes "efeitos perniciosos".Para o ministro da Economia, o ideal seria a auto-regulação. "Se conseguirmos chegar a uma situação em que todos respondem (…) vamos ter o próprio sistema a auto-regular-se, o que do ponto de vista económico pode ser mais eficaz ".Considerando que todas as opções estão em aberto, Costa Silva não descarta totalmente a possibilidade de reduzir o IVA dos produtos alimentares, mas sinalizou, desde logo, que "eventualmente poderá não ser a solução". E apoiou-se na experiência de Espanha, onde a redução do IVA a zero em bens alimentares essenciais acabou por ser "comida" pela inflação."Para todos os problemas complexos existe uma solução simples, clara e completamente errada", concluiu, citando o jornalista americano H. L. Mencken.Notícia atualizada