Filha de Amancio Ortega vai ser a nova presidente da dona da Zara

Marta Ortega vai ser a nova presidente da Inditex. Em comunicado enviado esta terça-feira à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNVM), o Conselho de Administração da empresa que detém a Zara revela que a filha de Amancio Ortega, fundador do grupo e o homem mais rico de Espanha, vai suceder, a partir de 01 de abril de 2022, a Pablo Isla, que renunciou ao cargo que ocupava desde 2011.Na nota de imprensa que acompanha o comunicado, a Inditex destaca que Marta Ortega Pérez "desenvolveu a sua atividade em áreas distintas do grupo ao longo dos últimos 15 anos", nomeadamente liderando o "reforço da imagem da marca e das propostas de moda da Zara, área que continuará a supervisionar".Citada na nota, a filha de Amancio Ortega, de 37 anos, agradece o "extraordinário trabalho" de Pablo Isla e a sua "imensa contribuição" para o grupo e para a moda."Vivi esta empresa desde a minha infância e aprendi com todos os profissionais com os quais trabalhei durante os últimos 15 anos. Sempre disse que dedicaria a minha vida a desenvolver o legado dos meus pais, olhando para o futuro mas aprendendo com o passado e ao serviço da empresa, dos nossos acionistas e dos nossos clientes, no cargo onde se considere que sou mais necessária", destaca a nova líder da Inditex.Na mesma nota, o Conselho de Administração agradece a Pablo Isla pela "liderança e visão" dos últimos 17 anos, período no qual a Inditex "se tranformou na principal empresa do seu setor a nível mundial".A Inditex foi fundada em 1975 por Amancio Ortega, que é atualmente o 11º homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes. Além da Zara, detém marcas como a Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka e Stradivarius.