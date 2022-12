França pede à China que procure reequilíbrio comercial com Europa

A ministra francesa dos Negócios Estrangeiros, Catherine Colonna, pediu à China, durante uma reunião por videoconferência com o seu homólogo chinês, Wang Yi, para procurar um "reequilíbrio da relação sino-europeia" com uma "maior reciprocidade económica e comercial".O Ministério dos Negócios Estrangeiros de França explicou hoje num comunicado que, durante a conversa com Wang, Colonna também enfatizou "o papel que a China poderia desempenhar para que a Rússia termine a guerra contra a Ucrânia".Os dois governantes reafirmaram ainda o "respeito pela Declaração das Nações Unidas"."Em relação às violações da Coreia do Norte das suas obrigações com as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a ministra [francesa] pediu para prosseguir com os esforços diplomáticos, a fim de alcançar uma resposta do Conselho", detalhou o comunicado.Ambos os ministros também abordaram o regresso dos "intercâmbios" entre França e China, especialmente nos setores social, académico e turístico, agora que o país asiático começou a relaxar as medidas contra a covid-19.Colonna parabenizou a China pela presidência da Cimeira das Nações Unidas sobre a Biodiversidade (COP15) e pelo acordo obtido, que "deve permitir tornar 30% da superfície terrestre e 30% dos oceanos e mares protegidos até 2030".A ministra exortou a China a ter "um elevado nível de ambição na proteção dos oceanos e na luta contra as alterações climáticas".O diálogo entre os dois ministros ocorreu, de acordo com o comunicado francês, como uma "continuação" das discussões que os presidentes dos dois países mantiveram à margem da última cimeira do G20 na Indonésia.