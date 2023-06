Blinken já está na China para iniciar um "degelo" diplomático

Leia Também EUA pedem à China que condene Russia pela invasão da Ucrânia

Os chefes da diplomacia da China, Qin Gang, e dos Estados Unidos, Anthony Blinken, reuniram-se este domingo em Pequim, no início da primeira visita de um secretário de Estado norte-americano ao país em cinco anos.Blinken chegou a Pequim no início da manhã deste domingo, tornando-se também o mais alto funcionário dos Estados Unidos a visitar a China desde que o Presidente Joe Biden iniciou o mandato em 2021.Permanecerá em Pequim dois dias, para conversações que abrangerão "a cooperação económica, o conflito Rússia-Ucrânia, a questão de Taiwan e os preparativos para as próximas reuniões de alto nível", segundo os meios de comunicação chineses.Qin e Blinken já tinham trocado críticas na quarta-feira, durante uma conversa telefónica que constituiu o primeiro contacto bilateral de alto nível em meses, segundo a agência espanhola EFE.O ministro chinês apelou então aos Estados Unidos para que cessem ações que prejudiquem a segurança soberana e os interesses de desenvolvimento da China "em nome da concorrência".Blinken pediu a Qin que "mantenha as linhas de comunicação abertas" para evitar conflitos.O gabinete de Blinken admitiu anteriormente que não se esperam grandes avanços nas conversações, dadas as muitas áreas de fricção entre Washington e Pequim.A ideia continua a ser iniciar um "degelo" diplomático e manter um diálogo para "gerir responsavelmente a relação sino-americana", disse o Departamento de Estado a propósito da visita, segundo a agência francesa AFP.A visita de Blinken estava inicialmente prevista para fevereiro, na sequência do encontro entre Biden e o Presidente chinês, Xi Jinping, à margem de uma cimeira do G20 na Indonésia, em novembro.A viagem foi adiada em cima da hora, devido ao sobrevoo de território norte-americano por um balão chinês, que Washington considerou ser espião e Pequim disse ser um aparelho meteorológico que se tinha desviado da rota.Enquanto Blinken voava para a China, Biden minimizou o episódio do balão."Não creio que os dirigentes [chineses] soubessem onde estava o balão, o que continha e o que se estava a passar", disse aos jornalistas no sábado."Penso que foi mais embaraçoso do que intencional", acrescentou, citado pela AFP.A reunião entre Qin e Blinken será seguida de um jantar de trabalho, de acordo com a agência norte-americana AP.Na segunda-feira, Blinken terá novas conversações com Qin, bem como com o principal diplomata chinês, Wang Yi, e possivelmente com Xi Jinping, acrescentou a AP.O anterior secretário de Estado norte-americano a visitar a China foi Mike Pompeo, em outubro de 2018.