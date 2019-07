Fundo investe 13 milhões para remodelar outlet de Vila do Conde

Dez anos depois da última grande intervenção, que ampliou o espaço para 28 mil metros quadrados de área bruta alocável, o Vila do Conde Fashion Outlet, construído em 2004, vai entrar em obras de remodelação a partir de setembro, num investimento que ascende a 13 milhões de euros.

"É um claro sinal da aposta do grupo Via Outlets no mercado português, que tem um grande potencial de crescimento", sublinhou o diretor ibérico, Nuno Oliveira, lembrando que esta sociedade detém também o Freeport de Alcochete, onde completou em novembro de 2017 um investimento mais caro e profundo (envolveu demolições e reconstrução), a rondar os 20 milhões de euros.

O gestor detalhou que os objetivos deste investimento passam por "elevar a experiência de compra", aumentar a duração média da visita – atualmente é de duas horas, enquanto nos outlets europeus de maior sucesso nunca é inferior a 3 horas –; e apostar na sustentabilidade, dando o exemplo de novas zonas de gestão de resíduos, equipamentos com consumos energéticos mais baixos ou a instalação de um sistema de ar condicionado mais eficiente.

Numa apresentação à imprensa, no Porto, Nuno Oliveira estimou a conclusão dos trabalhos em setembro de 2020, garantindo que as obras vão decorrer apenas durante a noite e "não haverá necessidade de encerrar em qualquer dia" este centro onde trabalham 1.900 pessoas. Admite que "a experiência não será a mesma", mas recorre ao exemplo de outros outlets, incluindo o de Alcochete, para perspetivar que "não haverá uma quebra de visitantes nem de compras" nestes 12 meses.

O projeto está a cargo do estúdio de arquitetura L35, que tem escritórios em Barcelona, Madrid ou Paris, e que ainda recentemente ganhou o concurso para a remodelação do estádio Santiago Barnabéu, onde joga o Real Madrid. Javier Framis, sócio e diretor, antecipou que a nova decoração terá elementos e tonalidades "identificadoras" da região, como a ligação ao mar ou as rendas de bilros, embora com uma "interpretação contemporânea".

Constituído em 2013 para o mercado europeu com o plano de adquirir outlets já existentes, o Via Outlets é um fundo que tem como principais investidores a gestora de ativos britânica Hammerson e a APG, uma sociedade holandesa gestora de fundos de pensões, apresentada como um dos maiores investidores mundiais no setor do imobiliário. Em cinco anos conseguiu a propriedade e gestão de 11 centros deste género em nove países. Em Portugal começou por adquirir o Freeport em 2014 e comprou a unidade nortenha à espanhola Neinver em março de 2017.

O mais visitado procura mais euros dos turistas

Com 126 lojas e uma taxa de ocupação a rondar os 93% - "nunca será de 100% pela aposta constante na renovação comercial, que implica ter sempre lojas vazias para ocupação temporária", explicou o diretor ibérico –, o Vila do Conde Fashion Outlet recebeu cerca de cinco milhões de visitantes em 2018, liderando o portefólio do grupo neste indicador.

No primeiro semestre deste ano, as vendas cresceram 8% e a afluência de visitantes aumentou 3%, em termos homólogos, o que leva Nuno Oliveira a destacar o aumento do gasto médio por visitante. "Não é fácil nem o melhor caminho crescer significativamente o número de visitas. Queremos fazer com que uma fatia maior do montante que é gasto em shoppings seja feito nos nossos centros. Daí a importância deste projeto de elevação da experiência de compra" com o investimento anunciado, completou.

Um dos segmentos de maior aposta com este investimento em Vila do Conde será o turístico, que atualmente representa apenas 2% a 3% das vendas totais. Neste particular, o grupo quer aproveitar a experiência de trabalho com este público adquirida em Alcochete, nas imediações de Lisboa, em que os turistas já valem cerca de 20% das compras que ali são efetuadas.