Gigante francesa de decoração Maisons du Monde entra em Portugal

Passados 22 anos sobre a sua fundação, em França, contando atualmente com 336 lojas em oito países europeus e nos Estados Unidos, a Maisons du Monde chega agora a Portugal.

Com 630 metros quadrados, a primeira loja no nosso país desta especialista em decoração para a casa fica situada no Mar Shopping Algarve, em Loulé, e tem abertura marcada para este sábado, 11 de maio.

Questionada pelo Negócios sobre as razões que determinaram a escolha do Algarve para a entrada no mercado português, perspetivas de vendas e de expansão física em território nacional, fonte oficial da empresa não quis, para já, avançar com estas informações.

A loja oferece soluções de decoração, desde móveis a acessórios, "para toda a casa e para todos os estilos", e conta com um "Bar à echantillons" onde diz que "é possível a escolha de cores de tecidos, sofás, amostras de madeira, com os diversos tons e nuances".

O grupo Maisons du Monde, que começou por abrir as suas primeiras lojas em França, em 1996, escolheu Espanha para debutar na internacionalização, com a abertura da sua primeira unidade no país, em Madrid, em 2003.

Atualmente, opera, contando com Portugal, 337 lojas em 10 países, incluindo França, Itália, Espanha, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos.

Fechou o ano de 2018 com vendas de 1,1 mil milhões de euros, 40% das quais fora de França, e lucros de 61 milhões de euros.

Já no primeiro trimestre deste ano, a Maisons du Monde, que emprega cerca de 7.700 pessoas, registou vendas de 280,3 milhões de euros, o que traduz um crescimento de aproximadamente 10% face ao mesmo período do ano passado.