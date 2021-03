Gaia concentra clientes e comércio local numa loja online

Chama-se Gaia e-Local e é a mais recente plataforma de comércio eletrónico disponível para os produtores e pequenos comerciantes locais poderem expor e escoar os artigos através da Internet, numa fase em que as lojas físicas continuam encerradas devido à pandemia de covid-19.

Implementado pela associação Inovagaia, dedicada ao empreendedorismo e às empresas e participada maioritariamente pela autarquia local, este serviço CTT promove a presença online do comércio local e, por outro lado, através de "app" ajustada à localização, possibilita aos residentes neste município comprarem de forma segura a partir de casa, com pagamento através de MB Way, cartão de débito ou de crédito.

Este projeto de apoio à transição digital do comércio local é apresentado online esta quinta-feira, 11 de Março, pelas 15 horas, numa sessão que será transmitida na página de Facebook da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e em que participam o autarca, Eduardo Vítor Rodrigues, o presidente da Inovagaia, António Miguel Castro, e ainda um representante dos CTT.

Citado numa nota de imprensa, o presidente da Câmara, eleito pelo PS e que nas eleições autárquicas deste ano tenta a reeleição para um terceiro mandato, diz esperar que "este processo de digitalização não seja apenas um recurso em contexto pandémico, mas que possa ser um suporte permanente à atividade comercial".

"Com o projeto Gaia-e-Local procurámos encontrar uma forma de estar ao lado dos comerciantes e dos consumidores locais num momento em que é preciso encontrar soluções que encurtem a distância entre a venda e a aquisição de um determinado bem", acrescenta o sucessor de Luís Filipe Menezes.