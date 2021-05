Gestor do Imperial instala McDonald’s na Ribeira do Porto

Com vistas portentosas para a Ribeira e para a Ponte da Arrábida, abriu esta quinta-feira, 6 de maio, o restaurante Porto Ribeira, o novo espaço da McDonald’s na Invicta.

Instalado num edifício com cinco pisos, cujos custos de reabilitação ficaram por conta da arrendatária McDonald’s, trata-se de um imóvel dos inícios do séc. XX, que acolheu no passado longínquo serviços de despachantes oficiais da Alfândega do Porto, tendo sido propriedade de uma empresa inglesa, a Sociedade Comercial Garland Laidley.

E nos anos 90 serviu de casa à Associação de Estudantes da Escola Superior Artística do Porto (ESAP).

Agora, o número 131 da Rua Infante D. Henrique passa a ser ocupado pelo 10.º restaurante da McDonald’s no Porto, situado a escassos 800 metros do icónico McDonald’s Imperial, localizado na Avenida da Liberdade, onde funcionou o célebre Café Imperial.

Ambos os espaços são geridos por Jorge Azevedo, franquiado da marca norte-americana há 26 anos e que é atualmente responsável por nove McDonald’s no Porto e Gondomar.

O McDonald’s Porto Ribeira tem 196 lugares - 98 lugares no interior repartidos por duas salas nos 1.º e 2.º pisos, e 98 lugares na esplanada, localizada na frente do edifício. O piso 0 está dedicado ao atendimento com quiosques de pedidos e balcão de entregas.

"Face à tipologia do edifício e à obra realizada para a total manutenção de toda a sua traça, o restaurante McDonald’s Porto Ribeira é o primeiro em Portugal com a tecnologia Transporter - uma tecnologia desenvolvida para a McDonald’s que, através de um sistema rolante, permite o encaminhamento entre pisos diferentes, de produtos finalizados e devidamente embalados", revela a McDonald’s, em comunicado.

"Com esta abertura são criados cerca de 45 postos de trabalho diretos com a possibilidade de crescimento, à medida que forem levantadas as restrições face à pandemia por coronavírus", adianta a empresa

Este é o 182.º restaurante da McDonald’s em Portugal e corresponde à segunda abertura da marca este ano no nosso país, onde emprega cerca de 8.500 pessoas.

A McDonald’s tem mais de 37 mil restaurantes espalhados por mais de 120 países.